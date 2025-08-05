Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

«Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно», — говорится в релизе.