Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики.
«Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно», — говорится в релизе.
Инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы, отметили в ведомстве.
Пограничники заявили, что сразу же обнаружили нарушение.