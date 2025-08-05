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Финский прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

Прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией в Финском заливе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией, сообщила погранохрана республики.

«Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно», — говорится в релизе.

Инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы, отметили в ведомстве.

Пограничники заявили, что сразу же обнаружили нарушение.