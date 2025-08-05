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Дом с забором и ЛЭП провалились в яму после ливней в Арзамасе

Никто не пострадал.

Источник: Ni Mash

Ливни в Арзамасе стали причиной провала в яму участка в садовом товариществе № 6. Об этом сообщается в телеграм-канале Ni Mash.

Напомним, что за 2 августа в городе выпало 110 мм осадков при месячной норме в 60 мм. В результате непогоды были повреждены образовательные учреждения и другие объекты.

Как стало известно, сильных дождей не выдержал один из участков в СНТ: вода от потопа попала в дыры под фундаментом. По данным источника, под землю ушли дом вместе с забором и деревья. К счастью, обошлось без пострадавших, поскольку хозяина не было на месте. В яму угодила и линия электропередачи.

«Столб перекосило — повисшие провода пугают местных жителей. Председатель СНТ уже обратился в электросети, но пока никто не приезжал», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сильные дожди пройдут в Нижнем Новгороде 5 августа.