Дом с забором и ЛЭП провалились в яму после ливней в Арзамасе

Как стало известно, сильных дождей не выдержал один из участков в СНТ: вода от потопа попала в дыры под фундаментом. По данным источника, под землю ушли дом вместе с забором и деревья. К счастью, обошлось без пострадавших, поскольку хозяина не было на месте. В яму угодила и линия электропередачи.