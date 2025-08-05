Дом с забором и ЛЭП провалились в яму после ливней в Арзамасе

Ливни в Арзамасе стали причиной провала в яму участка в садовом товариществе № 6. Об этом сообщается в телеграм-канале Ni Mash.
Напомним, что за 2 августа в городе выпало 110 мм осадков при месячной норме в 60 мм. В результате непогоды были повреждены образовательные учреждения и другие объекты.
Как стало известно, сильных дождей не выдержал один из участков в СНТ: вода от потопа попала в дыры под фундаментом. По данным источника, под землю ушли дом вместе с забором и деревья. К счастью, обошлось без пострадавших, поскольку хозяина не было на месте. В яму угодила и линия электропередачи.
«Столб перекосило — повисшие провода пугают местных жителей. Председатель СНТ уже обратился в электросети, но пока никто не приезжал», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что сильные дожди пройдут в Нижнем Новгороде 5 августа.