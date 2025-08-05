Собака с признаками бешенства напала на пенсионерку в Брагинском районе

Вечером 4 августа в Брагинский РОВД обратился 53-летний местный житель. Он сообщил, что в деревне Галки на его 81-летнюю мать напала собака с признаками бешенства.
По предварительным данным, пожилую женщину неожиданно атаковал домашний питомец во дворе частного дома. Он покусал ее за ноги и руки. Пенсионерка сумела отбиться и укрыться в доме, после чего позвонила сыну. На улицу она не выходила, так как собака проявляла агрессию.
«На место происшествия незамедлительно выбыли участковый инспектор милиции Павел Кригер и милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Василий Царенок. У собаки наблюдались признаки бешенства: пена из пасти, беспокойное и агрессивное поведение, облезлая шерсть. С учетом реальной угрозы сотрудники для обезвреживания животного использовали табельное оружие», — пояснили правоохранители.
Женщину осмотрели медики, после оказания помощи ее отпустили домой.
«В любой опасной ситуации граждане за помощью звонят по телефону 102. Милиционеры всегда готовы оперативно принять меры по обеспечению охраны жизни, здоровья и безопасности людей», — подчеркнули в УВД Гомельского облисполкома.