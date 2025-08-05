Собака с признаками бешенства напала на пенсионерку в Брагинском районе

По предварительным данным, пожилую женщину неожиданно атаковал домашний питомец во дворе частного дома. Он покусал ее за ноги и руки. Пенсионерка сумела отбиться и укрыться в доме, после чего позвонила сыну. На улицу она не выходила, так как собака проявляла агрессию.