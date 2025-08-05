В московском хостеле правоохранители задержали 300 нелегалов

В столице 300 иностранных граждан были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Как сообщает Управление Росгвардии по городу Москве, рейд проводился при силовой поддержке ОМОН «Авангард» и участии сотрудников военного следственного управления СК РФ.
В ходе рейда в одном из хостелов в центре Москвы, у 400 проживающих там иностранных граждан были проверены миграционные карты, паспорта и патенты на работу.
По итогам проверки 300 человек задержали по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставили в полицию для разбирательства.