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В московском хостеле правоохранители задержали 300 нелегалов

В Москве по итогам совместной операции правоохранителей задержаны 300 иностранцев, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столице 300 иностранных граждан были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Как сообщает Управление Росгвардии по городу Москве, рейд проводился при силовой поддержке ОМОН «Авангард» и участии сотрудников военного следственного управления СК РФ.

В ходе рейда в одном из хостелов в центре Москвы, у 400 проживающих там иностранных граждан были проверены миграционные карты, паспорта и патенты на работу.

По итогам проверки 300 человек задержали по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставили в полицию для разбирательства.