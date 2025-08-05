СК России охотится на атаманшу банды подростков-истязателей из Барышево

Возмущённые делами малолетних чудовищ, ребята, которые ведут «Анонимный Новосибирск», решили провести собственное расследование и даже отправились на станцию «Крахаль». Там они поймали первого попавшегося подростка и расспросили его о событиях того вечера. Парнишка рассказал, что о ситуации знает. Вскоре выяснилось, что и он в тот вечер находился среди истязателей, и его тоже избили.