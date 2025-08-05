СК России охотится на атаманшу банды подростков-истязателей из Барышево

Телеграм-канал «Анонимный Новосибирск», который частенько освещает нелицеприятные истории, «не годящиеся» для других пабликов и СМИ, предал огласке ужасающее избиение девочки. В сети завирусилось видео, на котором одна девушка избивает и истязает другую. Интернет-пользователи уже назвали это не обычным актом насилия, а полноценными пытками.
22 июля 2025 года компания подростков во главе с 15-летней Ариной* заманили знакомую 14-летнюю девочку в заброшенное здание, расположенное на железнодорожной станции «Крахаль». Предлог был элементарный — попить вместе пива. Далее вышеуказанная Арина принялась избивать девочку, оскорблять и плевать ей в рот. Пытка над девочкой длилась около получаса, дальше Арина решила продолжить, но раздеть девочку догола.
Народная месть не заставила себя ждать: в интернете появилось видео, где местные подростки выловили одного из участников экзекуции и заствили на камеру извиняться перед пострадавшей девочкой.
Возмущённые делами малолетних чудовищ, ребята, которые ведут «Анонимный Новосибирск», решили провести собственное расследование и даже отправились на станцию «Крахаль». Там они поймали первого попавшегося подростка и расспросили его о событиях того вечера. Парнишка рассказал, что о ситуации знает. Вскоре выяснилось, что и он в тот вечер находился среди истязателей, и его тоже избили.
Изучив местность, администраторы «Анонимного» написали, что, хоть здание и заброшено (и было закрыто на момент расследования), в соседнем строении горел свет, а значит, был шанс, что крики девочки могли слышать.