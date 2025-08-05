В Братском районе уголовное дело по ДТП с рейсовым автобусом направили в суд

В Братском районе уголовное дело по аварии с рейсовым автобусом направили в суд. 63-летний мужчина управлял автопоездом, который не соответствовал требованиям безопасности: грузовой автомобиль буксировал другой грузовик, у которого не работали световые приборы. Это было в декабре 2024 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональном СУ СК России, водитель столкнулся с рейсовым автобусом.