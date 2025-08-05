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В Братском районе уголовное дело по ДТП с рейсовым автобусом направили в суд

В аварии погибли два пассажира, одна женщина пострадала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе уголовное дело по аварии с рейсовым автобусом направили в суд. 63-летний мужчина управлял автопоездом, который не соответствовал требованиям безопасности: грузовой автомобиль буксировал другой грузовик, у которого не работали световые приборы. Это было в декабре 2024 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональном СУ СК России, водитель столкнулся с рейсовым автобусом.

— На 144-м километре трассы «Вилюй», недалеко от села Покосное пассажирский автобус, двигаясь по маршруту «Тулун — Братск», столкнулся с грузовым составом, — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в ДТП пострадала одна женщина, а двое пассажиров автобуса — погибли, среди них был 17-летний подросток.

Водитель автопоезда обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Материалы уголовного дела направили в Братский районный суд.