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В Челябинской области 9 лет дали военнослужащему за вымогательство у сослуживцев

В Челябинской области 9 лет дали военнослужащему за вымогательство у сослуживцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор огласил Магнитогорский гарнизонный военный суд.

Из материалов дела следует, что вечером 15 января 2025 года, находясь в казарме, фигурант нанес побои сослуживцу, требуя 50 тыс. рублей, а затем под угрозой применения физического насилия завладел 210 тыс. рублей другого рядового.

Кроме того, 4 февраля он был осужден военным судом за несколько эпизодов неуставных взаимоотношений и вымогательство в составе группы к 6 годам лишения свободы.

Отмечается, что подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи и пунктом «в» части 2 статьи 163, а также частью 1 статьи 335 Уголовного кодекса РФ.

«По совокупности преступлений и приговоров окончательное наказание ему назначено в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 50 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.