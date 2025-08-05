В Челябинской области 9 лет дали военнослужащему за вымогательство у сослуживцев

Приговор огласил Магнитогорский гарнизонный военный суд.
Из материалов дела следует, что вечером 15 января 2025 года, находясь в казарме, фигурант нанес побои сослуживцу, требуя 50 тыс. рублей, а затем под угрозой применения физического насилия завладел 210 тыс. рублей другого рядового.
Кроме того, 4 февраля он был осужден военным судом за несколько эпизодов неуставных взаимоотношений и вымогательство в составе группы к 6 годам лишения свободы.
Отмечается, что подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи и пунктом «в» части 2 статьи 163, а также частью 1 статьи 335 Уголовного кодекса РФ.
«По совокупности преступлений и приговоров окончательное наказание ему назначено в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 50 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу.