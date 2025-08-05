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Два работника получили травмы на заводе имени Свердлова в Дзержинске

Гострудинспекция начала расследование.

Гострудинспекция проведет расследование по факту травмирования двух работников завода имени Свердлова в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел 2 августа при установке клапана на основной корпус трубопровода. В какой-то момент случился выплеск жидкости, и сотрудники предприятия получили тяжелые травмы.

По факту случившегося в нижегородской Гострудинспекции организовали расследование. Выясняются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что групповой несчастный случай с погибшим произошел на нижегородском теплоходе.