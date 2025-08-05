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В Перми русский и иракец обвиняются в организации нелегальной миграции из Сирии

В Прикамье правоохранительные органы расследует уголовное дело в отношении Сергея Мерзлякова и выходца из Ирака Абида Калида Шарифа Абида.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали знакомые с ситуацией источники, они обвиняются в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Как считают силовики, в 2022—2023 годах обвиняемые оформляли фиктивные документы, на основе которых граждане Сирийской Арабской Республики получали визы для въезда в Россию. В частности, в уполномоченные органы по инициативе фигурантов направлялись ходатайства о выдаче приглашений для въезда и пребывания в РФ. По приезде прибывшие не становились на миграционный учет, место нахождения некоторых из них не установлено.

Уголовное дело было возбуждено следственными органами МВД. Обоим обвиняемым в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Силовики устанавливают других фигурантов, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на лицо, фамилия, имя и отчество которого совпадают с данными господина Мерзлякова, ранее было зарегистрировано несколько компаний. Абид Калид Шариф Абид зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается в Московской области деятельностью по устному и письменному переводу.