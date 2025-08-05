В Перми русский и иракец обвиняются в организации нелегальной миграции из Сирии

Как считают силовики, в 2022—2023 годах обвиняемые оформляли фиктивные документы, на основе которых граждане Сирийской Арабской Республики получали визы для въезда в Россию. В частности, в уполномоченные органы по инициативе фигурантов направлялись ходатайства о выдаче приглашений для въезда и пребывания в РФ. По приезде прибывшие не становились на миграционный учет, место нахождения некоторых из них не установлено.