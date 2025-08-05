В Башкирии сын табуретом убил родного отца

По данным следствия, во время ссоры молодой человек сначала повалил 60-летнего отца на пол, а затем начал избивать: бил кулаками и деревянным табуретом по голове и телу. Медицинская экспертиза зафиксировала не менее семи тяжелых ударов, ставших причиной смерти пенсионера.