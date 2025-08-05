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В Башкирии сын табуретом убил родного отца

Мужчина в Башкирии отсидит восемь лет за убийство отца табуретом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор 34-летнему жителю Давлекановского района, который в пьяной драке забил до смерти собственного отца. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии, конфликт между родственниками произошел в декабре прошлого года.

По данным следствия, во время ссоры молодой человек сначала повалил 60-летнего отца на пол, а затем начал избивать: бил кулаками и деревянным табуретом по голове и телу. Медицинская экспертиза зафиксировала не менее семи тяжелых ударов, ставших причиной смерти пенсионера.

В СК уточнили, что обвиняемый лишь частично согласился с предъявленными ему обвинениями. Суд счел доказательства достаточными и приговорил его к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

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