В Башкирии сын табуретом убил родного отца

В Башкирии вынесли приговор 34-летнему жителю Давлекановского района, который в пьяной драке забил до смерти собственного отца. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии, конфликт между родственниками произошел в декабре прошлого года.
По данным следствия, во время ссоры молодой человек сначала повалил 60-летнего отца на пол, а затем начал избивать: бил кулаками и деревянным табуретом по голове и телу. Медицинская экспертиза зафиксировала не менее семи тяжелых ударов, ставших причиной смерти пенсионера.
В СК уточнили, что обвиняемый лишь частично согласился с предъявленными ему обвинениями. Суд счел доказательства достаточными и приговорил его к восьми годам заключения в колонии строгого режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.