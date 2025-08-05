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Земельная афера в Приморье на 31 миллион: 35-летний мужчина «приватизировал» три гектара

Житель Владивостока незаконно присвоил три гектара земли в Артеме.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье готовится к судебному разбирательству громкое уголовное дело о хищении земли в Артемовском городском округе. Как установила прокуратура, 35-летний житель Владивостока незаконно оформил право собственности на участок площадью около 3 гектаров, рыночная стоимость которого превышает 31 миллион рублей.

По версии следствия, мужчина использовал архивные документы и доверенность, чтобы завладеть землей, которая когда-то принадлежала работнику совхоза «Артемовский». Однако еще в 1993 году участок был изъят в городской фонд, и никаких прав на него у прежнего владельца уже не было.

Но на этом мошенник не остановился: он сменил категорию земли с сельхозназначения на земли населенных пунктов, что резко увеличило ее стоимость. Затем фиктивный договор купли-продажи позволил ему оформить собственность, после чего участок был разделен на 30 частей. Вероятно, чтобы замести следы и выгодно перепродать. Бюджету округа нанесен ущерб свыше 30 миллионов рублей. Сейчас на все земельные участки наложен арест.

Дело раскрыто благодаря прокурорской проверке и вскоре будет направлено в Артемовский городской суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.