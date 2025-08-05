Земельная афера в Приморье на 31 миллион: 35-летний мужчина «приватизировал» три гектара

Но на этом мошенник не остановился: он сменил категорию земли с сельхозназначения на земли населенных пунктов, что резко увеличило ее стоимость. Затем фиктивный договор купли-продажи позволил ему оформить собственность, после чего участок был разделен на 30 частей. Вероятно, чтобы замести следы и выгодно перепродать. Бюджету округа нанесен ущерб свыше 30 миллионов рублей. Сейчас на все земельные участки наложен арест.