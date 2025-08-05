В Мозыре женщина нечаянно сама себе проколола лёгкие — зафиксировано минимум 50 ранений

Женщина вводила иглы в ткани на задней поверхности грудной клетки. В какой-то момент ей стало плохо, и она вызвала скорую помощь. В больнице был диагностирован двусторонний пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости с обеих сторон.
Судебно-медицинская экспертиза Мозырского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз выявила множественные колотые раны по позвоночнику, глубоко проникшие в грудные полости и задевшие оба легких. По заключению экспертов, ранений было не менее 50. Ущерб здоровью признан тяжким.