В Мозыре женщина нечаянно сама себе проколола лёгкие — зафиксировано минимум 50 ранений

Женщина вводила иглы в ткани на задней поверхности грудной клетки. В какой-то момент ей стало плохо, и она вызвала скорую помощь. В больнице был диагностирован двусторонний пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости с обеих сторон.