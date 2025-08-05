Главу челябинского управления СК проверят по поручению Бастрыкина

По данным ТАСС, речь идет о публикациях об аресте счетов главы челябинского управления СК. Информация о блокировке счетов Колбасина на 3,9 миллиарда рублей появилась 1 августа. Это связали с делом о прорыве дамбы на Светлинском месторождении, из-за которого были загрязнены мышьяком река Батуровка и прилегающие земли.