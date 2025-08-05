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На Артиллерийской собака искусала девочку за лицо

Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на малолетнюю девочку в Калининграде.

4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в детскую областную больницу обратилась 12-летняя школьница, у которой диагностирована укушенная рана лица и другие травмы.

По предварительной информации, у дома по ул. Артиллерийской в Калининграде на девочку напала собака породы «американский булли», владельцы которой выгуливали ее без намордника. После нападения собаки на ребенка владельцы животного скрылись с места происшествия.

При надзорном сопровождении прокуратуры данные лица были установлены, ими оказались 20-летние сожители из Калининграда.

Прокуратура Калининградской области проводит проверку по данному факту, рассматривается вопрос о направлении в суд иска о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.