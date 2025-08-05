Мошенники начали записывать жителей Нижегородской области в налоговую

Как сообщили в пресс-службе УФНС по региону, злоумышленники оформляют запись на приём в налоговые инспекции через официальный онлайн-сервис, указывая при этом электронную почту самого налогоплательщика.
В результате на почту гражданина поступает автоматическое уведомление с подтверждением записи. Есть версия, что такая схема используется для введения людей в заблуждение с целью последующего получения их персональных данных.
В дальнейшем возможны попытки выманить коды доступа, пароли или другую конфиденциальную информацию — например, по телефону или через переход по вредоносной ссылке. ФНС подчеркивает: ее сотрудники никогда не запрашивают по телефону личные данные, коды подтверждения, не просят перейти по ссылкам и не оформляют запись на прием от имени налогоплательщика.
Жителям региона настоятельно рекомендуют сохранять бдительность, не доверять подозрительным звонкам и внимательно относиться к подобным уведомлениям.