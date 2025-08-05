Мошенники начали записывать жителей Нижегородской области в налоговую

В дальнейшем возможны попытки выманить коды доступа, пароли или другую конфиденциальную информацию — например, по телефону или через переход по вредоносной ссылке. ФНС подчеркивает: ее сотрудники никогда не запрашивают по телефону личные данные, коды подтверждения, не просят перейти по ссылкам и не оформляют запись на прием от имени налогоплательщика.