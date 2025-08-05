Жительницу Сочи осудят за продажу несуществующих машин из ОАЭ

По данным следствия, обвиняемая действовала в связке с соучастником, не имея регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники распространяли информацию о продаже машин по заниженным ценам, выдавая ее за коммерческое предложение по импорту транспортных средств из ОАЭ. Основной канал коммуникации с потенциальными покупателями велся через телефон и мессенджер WhatsApp, где сообщник обвиняемой передавал ложные сведения о характеристиках, моделях и стоимости автомобилей.