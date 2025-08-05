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Песню скандального российского блогера признали экстремистской в Беларуси

Российский рэпер и боец поп-ММА опубликовал в 2020 году рэп-трек, в котором использовал нецензурную лексику.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Музыкальная композиция «БЕЛАРУСЬ» исполнителя из России Корнея Тарасова внесена в Республиканский список экстремистских материалов, следует из данных сайта Мининформа Беларуси.

Экстремистской эту композицию признал суд Гомельского района Гомельской области 24 июля 2025 года, после чего она была включена в список.

В рэп-треке используется ненормативная лексика, а также звучат оскорбления в адрес белорусских госструктур и главы государства. Песня была опубликована в августе 2020 года.

Исполнитель и автор Корней Тарасов в юности имел проблемы с законом, употреблял и продавал наркотики.

Его брат-близнец Артем Тарасов устроил для Корнея карьеру в шоу-боях, где, как правило, участвуют блогеры и другие медийные личности.