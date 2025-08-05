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Дело передали в Калининград: экс-руководителю «Фестивальной дирекции» смягчили меру пресечения

Ольга Акопова пробудет под домашним арестом до 7 октября.

Источник: Клопс.ru

Экс-руководителю «Фестивальной дирекции» Ольге Акоповой смягчили меру пресечения. Об этом «Клопс» сообщили в областном суде.

Женщину задержали в Москве в качестве подозреваемой 28 апреля, на следующий день ей предъявили обвинение и заключили под стражу. Постановлением калининградского суда срок содержания продлили до 28 июля.

Руководитель следственной группы просил продлить заключение под стражей ещё на два месяца и 10 суток, потому что Акопова имеет действующий заграничный паспорт, может уничтожить доказательства, надавить на подозреваемых и скрыться.

Однако суд не увидел в материалах сведений о подобных попытках. Обвиняемая имеет положительную характеристику, малолетнего ребёнка и постоянное место жительства. Невозможность закончить расследование в нужный срок связана с ожиданием результатов судебной экспертизы и осмотра изъятых документов.

Установлено, следователь не привёл убедительных аргументов, чтобы оставить Ольгу Акопову под стражей. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца и девять суток, а всего до пяти месяцев и девяти суток, то есть до 7 октября 2025 года», — говорится в постановлении Центрального районного суда Калининграда.

Бывшую руководительницу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову задержали в конце апреля в Москве. В Калининграде против неё возбудили уголовное дело. В июне подозреваемую в мошенничестве оставили под арестом.