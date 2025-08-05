Дело передали в Калининград: экс-руководителю «Фестивальной дирекции» смягчили меру пресечения

Установлено, следователь не привёл убедительных аргументов, чтобы оставить Ольгу Акопову под стражей. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца и девять суток, а всего до пяти месяцев и девяти суток, то есть до 7 октября 2025 года», — говорится в постановлении Центрального районного суда Калининграда.