Дело передали в Калининград: экс-руководителю «Фестивальной дирекции» смягчили меру пресечения

Экс-руководителю «Фестивальной дирекции» Ольге Акоповой смягчили меру пресечения. Об этом «Клопс» сообщили в областном суде.
Женщину задержали в Москве в качестве подозреваемой 28 апреля, на следующий день ей предъявили обвинение и заключили под стражу. Постановлением калининградского суда срок содержания продлили до 28 июля.
Руководитель следственной группы просил продлить заключение под стражей ещё на два месяца и 10 суток, потому что Акопова имеет действующий заграничный паспорт, может уничтожить доказательства, надавить на подозреваемых и скрыться.
Однако суд не увидел в материалах сведений о подобных попытках. Обвиняемая имеет положительную характеристику, малолетнего ребёнка и постоянное место жительства. Невозможность закончить расследование в нужный срок связана с ожиданием результатов судебной экспертизы и осмотра изъятых документов.
Установлено, следователь не привёл убедительных аргументов, чтобы оставить Ольгу Акопову под стражей. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца и девять суток, а всего до пяти месяцев и девяти суток, то есть до 7 октября 2025 года», — говорится в постановлении Центрального районного суда Калининграда.
Бывшую руководительницу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову задержали в конце апреля в Москве. В Калининграде против неё возбудили уголовное дело. В июне подозреваемую в мошенничестве оставили под арестом.