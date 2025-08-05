19-летний парень хотел ограбить ломбард в Автозаводском районе Тольятти

Росгвардейцы задержали парня и передали его полицейским.
Правоохранители патрулировали улицы Автозаводского района и вскоре получили сведения о срабатывании сигнализации в ломбарде на улице Дзержинского. Через окно увидели, что внутри злоумышленник с предметом, похожим на пистолет.
Парень угрожал сотрудникам. Росгвардейцы пробрались внутрь и задержали его. Далее передали коллегам из полиции.
Также в Автограде четверо мужчин ограбили горожанина и сдали его вещи в ломбард. Они причинили ущерб на 170 тыс. рублей. Их тоже поймали. Проходят по уголовному делу по факту разбоя.
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