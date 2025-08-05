Жители Башкирии пожаловались на сбои в системе «Промед»

В ведомстве объяснили, что подобные ситуации иногда возникают после обновления программного обеспечения. Модернизацию системы специально проводят в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для медработников, но в периоды пиковой нагрузки возможны временные сбои отдельных модулей. Ежедневно к системе одновременно подключаются более 33 тысяч пользователей, что создает значительную нагрузку на ее работу.