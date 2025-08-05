Жители Башкирии пожаловались на сбои в системе «Промед»

В Башкирии возникли технические неполадки в работе «Промед», через которую врачи обычно оформляют направления на анализы и просматривают результаты обследований. Как сообщает Ufanovosti.ru со ссылкой на минздрав региона, сбой затронул все медицинские учреждения Башкирии.
В ведомстве объяснили, что подобные ситуации иногда возникают после обновления программного обеспечения. Модернизацию системы специально проводят в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для медработников, но в периоды пиковой нагрузки возможны временные сбои отдельных модулей. Ежедневно к системе одновременно подключаются более 33 тысяч пользователей, что создает значительную нагрузку на ее работу.
Несмотря на технические проблемы, медицинская помощь пациентам продолжает оказываться в обычном режиме. Врачи временно перешли на бумажное оформление документов.
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