В Красноярском крае раскрыли убийство 20-летней давности: парня убили из-за общительности

По информации прокуратуры региона, трагедия произошла в одной из квартир Ачинска, где собралась группа малознакомых молодых людей. В центре событий оказался 21-летний парень, чья общительность не пришлась по душе 24-летнему мужчине. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый вывел жертву в подъезд, где нанес несколько ударов по голове, а затем продолжил избиение на улице.