В Красноярском крае раскрыли убийство 20-летней давности: парня убили из-за общительности

В Красноярском крае правоохранительные органы раскрыли убийство, которое осталось неразрешенным на протяжении более двух десятилетий.
По информации прокуратуры региона, трагедия произошла в одной из квартир Ачинска, где собралась группа малознакомых молодых людей. В центре событий оказался 21-летний парень, чья общительность не пришлась по душе 24-летнему мужчине. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый вывел жертву в подъезд, где нанес несколько ударов по голове, а затем продолжил избиение на улице.
Два дня спустя молодой человек скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы. На допросах свидетели вечеринки утверждали, что никаких конфликтов не происходило и о произошедшем избиении они не знали.
Лишь благодаря современным методам расследования, включая полиграф, удалось раскрыть преступление спустя 20 лет. Обвиняемый признался в содеянном после предъявления улик. Теперь ему грозит уголовное дело по статье 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, с возможным наказанием до 15 лет лишения свободы.