Обрушением балкона в Керчи заинтересовались в прокуратуре

Как сообщалось ранее, дом был построен в 1962 году. Там ни разу не делали ремонт. Аварийным это здание не признали. Балкон принадлежал собственнику квартиры на втором этаже. Он купил жилье еще в 2012 году. Владелец не живет в этой квартире, но иногда посещает ее. Балкон не был перегружен. Там не было предметов или строительных материалов. В результате падения балкона никто не пострадал. Его обломки и кирпичи убрали.