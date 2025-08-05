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Обрушением балкона в Керчи заинтересовались в прокуратуре

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в Керчи.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту обрушения балкона жилого дома в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, дом был построен в 1962 году. Там ни разу не делали ремонт. Аварийным это здание не признали. Балкон принадлежал собственнику квартиры на втором этаже. Он купил жилье еще в 2012 году. Владелец не живет в этой квартире, но иногда посещает ее. Балкон не был перегружен. Там не было предметов или строительных материалов. В результате падения балкона никто не пострадал. Его обломки и кирпичи убрали.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение законодательства при содержании дома.

«Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре», — говорится в сообщении.