Белоруса с аэростатическими шарами задержали неподалеку от границы с Литвой

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Гродненские пограничники задержали нарушителя с аэростатическими шарами неподалеку от белорусско-литовской границы, об этом рассказали в Госпогранкомитете.
Гражданин Беларуси была задержан 2 августа в ходе реализации оперативной информации у населенного пункта Привалка, при нем находилось оборудования для противоправной деятельности.
«На месте задержания в хозяйственных постройках были обнаружены 50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров и 12 GPS-навигаторов», — сообщили в ведомстве.
Обнаруженные предметы изъяты и доставлены в Гродненскую пограничную группу.
В отношении мужчины начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Ему грозит штраф до 50 базовых величин.
В ГПК напомнили, что ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси соответствующего разрешения запрещены.