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Белоруса с аэростатическими шарами задержали неподалеку от границы с Литвой

Мужчине за нарушение пограничного режима грозит штраф в размере до 50 базовых величин, начат административный процесс.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Гродненские пограничники задержали нарушителя с аэростатическими шарами неподалеку от белорусско-литовской границы, об этом рассказали в Госпогранкомитете.

Гражданин Беларуси была задержан 2 августа в ходе реализации оперативной информации у населенного пункта Привалка, при нем находилось оборудования для противоправной деятельности.

«На месте задержания в хозяйственных постройках были обнаружены 50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров и 12 GPS-навигаторов», — сообщили в ведомстве.

Обнаруженные предметы изъяты и доставлены в Гродненскую пограничную группу.

В отношении мужчины начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Ему грозит штраф до 50 базовых величин.

В ГПК напомнили, что ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси соответствующего разрешения запрещены.