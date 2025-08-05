Количество авиакатастроф выросло в Казахстане

В отчете отмечается, что по информации, представленной Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МТ РК, материалам и анализам по безопасности полетов эксплуатантов и организаций гражданской авиации Республики Казахстан, в 2024 году на территории РК произошло 6 авиационных происшествий (вдвое больше, чем в 2023-м году — прим. ред.), из них два — с человеческими жертвами, при которых погибли 39 человек (в 2023 году общее число погибших — 6 человек), и 74 авиационных инцидента.