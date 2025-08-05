Количество авиакатастроф выросло в Казахстане

Как сообщается в отчете Авиационной администрации Казахстана (ААК), за последние 13 лет в РК произошло 68 авиационных происшествий.
Из них 26 с человеческими жертвами, при которых погибло 124 человека, и 42 авиационных происшествия без человеческих жертв.
В отчете отмечается, что по информации, представленной Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МТ РК, материалам и анализам по безопасности полетов эксплуатантов и организаций гражданской авиации Республики Казахстан, в 2024 году на территории РК произошло 6 авиационных происшествий (вдвое больше, чем в 2023-м году — прим. ред.), из них два — с человеческими жертвами, при которых погибли 39 человек (в 2023 году общее число погибших — 6 человек), и 74 авиационных инцидента.
«Большее количество авиационных происшествий произошло с эксплуатантами, выполняющими авиационные работы и учебные полеты слушателей авиационных учебных центров (летные школы)», — подчеркивается в отчете.
В этой связи, субъектам гражданской авиации Республики Казахстан, выполняющим авиационные работы, необходимо уделять повышенное внимание к выявлению опасных факторов и поддержанию рисков на приемлемом уровне, рекомендуется принимать предупреждающие меры и проводить анализ эффективности предпринимаемых мер.
Краткая информация об авиационных происшествиях в 2024 году, согласно отчету:
03.05.2024 г. ВС Ан-2 ТОО «Навигатор» при выполнении санитарного рейса после взлета осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоем (талые воды). На борту ВС находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира. Пострадавших нет.
21.06.2024 г. ВС Ан-2 ТОО «SAMGAU AGRO» произвело жесткую посадку возле села Мадениет Жалагашского района Кызылординской области. Пострадавших нет.
22.06.2024 г. ВС дельтаплан ТОО «SAMGAU AGRO» при выполнении авиационно-химических работ, потерпел крушение в Мугалжарском районе возле села Жарык. Пилот погиб.
04.07.2024 г. ВС Ан-2 ТОО «AVIASILA» при выполнении авиационнохимических работ столкнулось с отказом двигателя. Пилот произвел вынужденную посадку в рисовое поле. Пострадавших нет.
21.07.2024 г. ВС Ан-2 ТОО «БЕРКУТ-АВИА» при выполнении авиационно-химических работ при наборе высоты задело линию электропередач, в результате чего ВС опрокинулось с последующим возгоранием ВС. Экипаж не пострадал.
25.12.2024 г. ВС Е-190 Azerbaijan Airlines потерпел крушение на удалении 3 км от аэропорта Актау. На борту ВС находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Мы писали о том, что в этой катастрофе выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.