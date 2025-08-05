Прокуратура Самары возобновила дело экс-директора «Ремжилуниверсала» Осипова

Прокуратура Самары отменила постановление полиции о прекращении уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального предприятия «Ремжилуниверсал» Алексея Осипова. Об этом говорится в копии документа, оказавшейся в распоряжении Волга Ньюс.
Дело касается контракта, заключённого с ООО «Самарские ТВ коммуникации». По версии надзорного ведомства, в ходе исполнения соглашения могли быть завышены объёмы выполненных работ. Предполагаемый ущерб бюджету — более 1,6 миллиона рублей.
Ранее расследование было прекращено полицией, однако прокуратура отменила это решение и потребовала продолжить расследование.
МП «Ремжилуниверсал» занималось благоустройством территории Самары, сносом зданий, операциями с недвижимостью и оформлением границ муниципальных земельных участков.
Ранее мы писали, что в областной столице осудят агрессивную экс-воспитательницу детсада в Красноглинском районе.
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