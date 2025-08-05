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Женщина на «десятке» вылетела с дороги в Самарской области вечером 4 августа

ДТП произошло в Пестравском районе губернии. Медпомощь потребовалась владелице отечественной легковушки.

ДТП произошло в Пестравском районе губернии. Медпомощь потребовалась владелице отечественной легковушки. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сведения об аварии получили в понедельник в 20:03. На четвертом километре дороги Майское — Михеевка с проезжей части вылетела женщина на синей «десятке».

Ей потребовалась помощь врачей. Помимо медиков, на участке происшествия работали правоохранители — они организовали проверку — и специалисты 125-й пожарно-спасательной части. Последние отключили аккумулятор машины.

А всего в области 4 августа зарегистрировали 11 ДТП.

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