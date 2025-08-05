В Ташкенте задержали мужчину, который выдавал себя за сотрудника СГБ

По данным следствия, мужчина уверял руководство одной из частных компаний, что может «помочь» с беспрепятственным прохождением таможенного контроля для товаров, ввезённых от имени компании, зарегистрированного в Наманганской области. В качестве аргумента он ссылался на якобы имеющиеся связи в Управлении личной безопасности Таможенного комитета.
Во время оперативного мероприятия, проведённого в сотрудничестве СГБ и таможенной службы, лжесиловик был задержан с поличным при получении 1 000 долларов (по 500 долларов за каждую партию груза) от представителя компании.
Как выяснилось, это был не первый случай — ранее он уже получил аналогичную сумму за «ускоренное» оформление автозапчастей, импортированных из-за рубежа.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.