Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водитель автобуса, который в понедельник столкнулся с поездом в Лодейнопольском районе Ленинградской области, задержан, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Следователями задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области… В настоящее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, в ходе предварительного следствия установлено, что причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, проигнорировавшим запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде. В результате происшествия один пассажир скончался на месте, еще 14 были оперативно госпитализированы.
Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.