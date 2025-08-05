Полицейский запрыгнул на бензовоз и проехал 5 км на ступеньке. Видео

Сотрудник дорожно-патрульной службы проехал около пяти километров, стоя на подножке бензовоза, водитель которого пытался скрыться. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент начался с попытки сотрудников полиции остановить автоцистерну. Однако водитель, уроженец Дагестана, проигнорировал требования и продолжил движение. При этом грузовик задел служебную машину правоохранителей.
В этот момент один из инспекторов ДПС успел запрыгнуть на ступеньку большегруза. Водитель цистерны продолжил движение на большой скорости, игнорируя требование остановиться.
В конечном итоге нарушителя задержали. По имеющимся данным, инспектор не получил никаких травм.