Мошенники звонят новосибирцам под видом сотрудников военкоматов

Новосибирцам звонят мошенники и представляются сотрудниками военкоматов. Кибераферисты пытаются получить доступ к «Госуслугам» через якобы восстановление данных о воинском учете. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД.
Сибирякам напоминают, что единый реестр воинского учета не требует никакого дополнительного подтверждения. Код от «Госуслуг» спрашивают только мошенники. При незнакомых звонках необходимо сразу положить трубку и не продолжать разговор с мошенниками.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирцев предупредили о новом способе мошенничестве через цифровой рубль. Аферисты звонят и представляются сотрудниками Центробанка.