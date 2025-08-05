Мошенники звонят новосибирцам под видом сотрудников военкоматов

Новосибирцам звонят мошенники и представляются сотрудниками военкоматов. Кибераферисты пытаются получить доступ к «Госуслугам» через якобы восстановление данных о воинском учете. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД.