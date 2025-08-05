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В центре Ташкента на оживлённой трассе полностью сгорел Spark

Vaib.uz (Узбекистан. 5 августа). Сегодня днём, 5 августа, в самом центре Ташкента, на Нукусской улице в Мирабадском районе, загорелся автомобиль Spark.

Пожар произошёл прямо на оживлённой трассе, вызвав временные затруднения в движении транспорта.

По информации Главного управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента, сообщение о возгорании поступило в 12:52. Уже в 12:59 пожарные расчёты прибыли на место и оперативно приступили к ликвидации возгорания. Пожар удалось полностью потушить в 13:06.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако машина практически полностью выгорела.

На данный момент специалисты устанавливают причины возгорания.