В центре Ташкента на оживлённой трассе полностью сгорел Spark

По информации Главного управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента, сообщение о возгорании поступило в 12:52. Уже в 12:59 пожарные расчёты прибыли на место и оперативно приступили к ликвидации возгорания. Пожар удалось полностью потушить в 13:06.