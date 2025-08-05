На Восточном обходе Краснодара во время движения загорелся грузовик

5 августа 2025 года, около 11:30 на Восточном обходе Краснодара, напротив гипермаркета «Лента», произошло возгорание грузового автомобиля.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 11:30. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарные расчеты.
По прибытии в 11:39 было установлено, что горит грузовик на площади 5 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, в 11:40 возгорание было локализовано, а в 11:42 ликвидировано открытое горение. В 11:44 пожар был полностью потушен.
Водитель выжил.
В тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС России. Причины возгорания устанавливаются.