На Восточном обходе Краснодара во время движения загорелся грузовик

По прибытии в 11:39 было установлено, что горит грузовик на площади 5 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, в 11:40 возгорание было локализовано, а в 11:42 ликвидировано открытое горение. В 11:44 пожар был полностью потушен.