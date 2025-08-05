В Бурятии девушка подозревается в совершении смертельного ДТП

В Казанском районе Бурятии местная жительница подозревается с совершении смертельной аварии. Пока родителей не было дома, девушка без спроса взяла их машину и решила покататься на ней с со своими знакомыми. Вся компания из пяти человек была несовершеннолетней. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по Республике Бурятия, юный водитель прибавила газу, не справилась с управлением и съехала с дороги.
— Автомобиль перевернулся и врезался в электроопору. От полученных травм погиб один пассажир, еще одну девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сама нарушительница получила ушибы мягких тканей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас решается вопрос о задержании девушки. Ее подозревают в совершении преступления по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».