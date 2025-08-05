Районный глава рассказал, как Сальск пережил атаку БПЛА в конце июля

В Ростовской области стали известны детали атаки БПЛА, произошедшей в Сальске в ночь на 29 июля 2025 года. Ситуацию прокомментировал районный глава Владимир Березовский.
По словам чиновника, первый удар зафиксировали в 1:53, после этого атака длилась в течение двух часов. По городу было нанесено 13 ударов. Часть дронов, упавших в черте Сальска, не разорвались.
На местной железнодорожной станции горели две цистерны с бензином и локомотив. Рядом в это время находился поезд, в его четвертом вагоне выбило стекла.
Во время атаки на перрон вышли пассажиры — 481 человек, у людей был шок. Около 100 человек железнодорожники разместили в бомбоубежище, а остальных уже в 2:40 были готовы принять во временном пункте эвакуации, в спортивной школе на площади Юбилейной.
Общая площадь пожаров составляла 600 кв. метров, к вечеру горение локализовали, а к 8:30 утра все потушили. Пассажирский поезд был готов к отправлению в 6:58. В городе ущерб получили десять многоквартирных домов и 25 частных домов. Около 2,8 тысячи жителей микрорайона Новосальск временно оставались без электричества.
Во время ударов на пересечении улиц Островского и Фрунзе погиб молодой человек, он получил тяжелое осколочное ранение, а при разминировании на пересечении улиц Чернышевского и Льва Толстого скончались два сапера Росгвардии. Еще один человек был ранен на железной дороге, но после медпомощи вернулся к работе по ликвидации последствий случившегося.
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