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В Троицке тушат крупный пожар, горит ТЦ на улице Гагарина

На месте уже работают пожарные и полиция.

Источник: Скриншот

В Троицке несколько пожарных расчётов стянуты на тушение крупного пожара на улице Гагарина, горит кровля торгового центра. Об этом сообщает МЧС Челябинской области.

«По прибытии установлено, что горит кровля одноэтажного торгового комплекса. Пострадавших нет. На месте сформировано шесть звеньев газодымозащитной службы», — уточняют информацию в управлении.

По словам очевидцев, около горящего здания перекрыто движения для транспорта, работают экипажи ДПС.

Площадь устанавливается, открытое горение ликвидировано.