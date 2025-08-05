В Татарстане подросток погиб, катаясь с другом на электросамокате

В Бугульма 4 августа 16-летний подросток вместе с другом катались на электросамокате. Мало того, что они встали на него вопреки правилам безопасности вдвоем, так еще и не проявили должной внимательности.
В один из моментов, когда подростки ехали по пешеходной зоне улицы Ярослава Гашека, электросамокат неожиданно вильнул и потерял управление. Приятели врезались в металлический столб, который является элементом декорации. С различными травмами 16-летний подросток, управлявший электросамокатом, был доставлен в больницу, где скончался утром во вторник, 5 августа, сообщает прокуратура Татарстана.
«По данному факту проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся под контролем Бугульминской городской прокуратурой», — также отметили в надзорном ведомстве.