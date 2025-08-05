В Минске милиция задержала дизайнера из-за находки в квартире, которую он снимал

Сотрудниками наркоконтроля был задержан 38-летний дизайнер, который в арендуемой квартире выращивал опасные растения. При осмотре квартиры, в которой минчанин проживал вместе со своей девушкой, сотрудники милиции нашли спрятанный в шкафу гроубокс для выращивания растения. Кроме того, было изъято четыре горшка с почвой и самим растение, приспособления для курения, приборы, предназначенные для измерения кислотности почвы и воды.