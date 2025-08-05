В Минске милиция задержала дизайнера из-за находки в квартире, которую он снимал. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками наркоконтроля был задержан 38-летний дизайнер, который в арендуемой квартире выращивал опасные растения. При осмотре квартиры, в которой минчанин проживал вместе со своей девушкой, сотрудники милиции нашли спрятанный в шкафу гроубокс для выращивания растения. Кроме того, было изъято четыре горшка с почвой и самим растение, приспособления для курения, приборы, предназначенные для измерения кислотности почвы и воды.
Житель Минска признался, что растение выращивал для личного потребления. Девушка фигуранта не знала про увлечение своего молодого человека. В отношении мужчины заведено уголовное дело.
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