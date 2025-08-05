Казахстанку избили в торговом доме из-за долга

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой по ч.2 ст.109−1 УК РК рассмотрели в Жалагашском районном суде. Согласно материалам дела, подсудимая 17 июня 2025 года в торговом доме, расположенном в поселке Жалагаш, встретила потерпевшую, которая была ей должна деньги.
«Когда она попросила вернуть ей долг, между ними началась ссора. В это время подсудимая в отношении потерпевшей применила силу, тем самым причинила физическую боль, не повлекшую причинение легкого вреда здоровью», — установил суд.
В суде адвокат заявил, что подсудимая и потерпевшая пришли к обоюдному согласию. Он предоставил суду медиативное соглашение и просил прекратить дело. На главном судебном разбирательстве подсудимая признала свою вину. Женщина заявила, что с потерпевшей они пришли к медиативному соглашению и помирились. Она просила прекратить дело и освободить ее от уголовной ответственности.
Потерпевшая просила прекратить дело, потому что она простила подсудимую, они помирились и пришли с подсудимой к медиативному соглашению. Женщина просила освободить обвиняемую от уголовной ответственности. Постановлением суда дело прекратили в связи медиативным соглашением между подсудимой и потерпевшей на оснований ч.1 ст. 68 УК РК с освобождением от ответственности.