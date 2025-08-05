Казахстанку избили в торговом доме из-за долга

В суде адвокат заявил, что подсудимая и потерпевшая пришли к обоюдному согласию. Он предоставил суду медиативное соглашение и просил прекратить дело. На главном судебном разбирательстве подсудимая признала свою вину. Женщина заявила, что с потерпевшей они пришли к медиативному соглашению и помирились. Она просила прекратить дело и освободить ее от уголовной ответственности.