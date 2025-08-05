Одну машину разобрали: в Ростове полицейские пресекли серию автоугонов

Сообщения о кражах автомобилей поступили от трех местных жителей, позже оперативники установили, что все случаи взаимосвязаны.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения, по которым удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и их личности», — сообщает источник.
Подозреваемыми оказались двое ранее судимых местных жителя 25 и 19 лет. Они признались, что хотели разобрать автомобили и продать их по запчастям.
Правоохранители быстро нашли и вернули два автомобиля законным владельцам, но третью машину преступники успели разобрать.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража». Ведется дальнейшее расследование.
Ранее сообщалось, что в Таганроге полицейские поймали мужчину, отобравшего телефон у ребенка.