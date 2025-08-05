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Одну машину разобрали: в Ростове полицейские пресекли серию автоугонов

Ростовская область, 5 августа 2025. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли серию краж автомобилей отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Сообщения о кражах автомобилей поступили от трех местных жителей, позже оперативники установили, что все случаи взаимосвязаны.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения, по которым удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и их личности», — сообщает источник.

Подозреваемыми оказались двое ранее судимых местных жителя 25 и 19 лет. Они признались, что хотели разобрать автомобили и продать их по запчастям.

Правоохранители быстро нашли и вернули два автомобиля законным владельцам, но третью машину преступники успели разобрать.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража». Ведется дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что в Таганроге полицейские поймали мужчину, отобравшего телефон у ребенка.