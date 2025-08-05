Грозы, град и ливни: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Жителей Башкирии экстренно предупреждают о надвигающейся непогоде. Как сообщили в региональном управлении МЧС, 6 августа в отдельных районах пройдут сильные ливни с грозами, возможен град.
На следующий день ливни сменятся кратковременными дождями. Ветер южного и юго-восточного направления усилится во время грозы, порывы могут быть значительными. Ночью столбики термометров покажут +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.
МЧС по Башкирии призывает жителей республики быть осторожными во время стихии, особенно на дорогах и при нахождении на открытой местности.
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