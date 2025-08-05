В Самарской области женщина добилась выплаты после гибели мужа на СВО через суд

Супруге военнослужащего помогла прокуратура Челно-Вершинского района губернии.
Женщина сообщила местным правоохранителям, что является женой участника спецоперации. Добавила: не может получить выплату в связи с его гибелью.
Стражи порядка выяснили: в справке о смерти указаны некорректные дата рождения матери военнослужащего и имя, отчество отца. Из-за этого у вдовы возникли трудности с получением средств.
Прокуратура муниципалитета отправила в суд иск об установлении юридического факта родства между погибшим солдатом и его близкими. Ведомство требование поддержало и удовлетворило.
Ситуация остается на контроле правоохранителей.
Ранее рассказывали, как самарская прокуратура спасла от выселения семью погибшего участника СВО.
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