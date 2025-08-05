В Москве задержали 300 нелегальных мигрантов

В Москве задержали около 300 мигрантов-нелегалов в ходе профилактической операции, сообщили в Росгвардии.
«В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре столицы, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу», — отметили в ведомстве.
Сотрудники Следственного комитета проверили мигрантов при силовой поддержке столичного ОМОН «Авангард». Иностранных граждан доставили в отдел полиции по подозрению в нарушении миграционного законодательства.
В июле на территории бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прошел рейд, у работников-иностранцев проверили документы. Всего в ходе рейда сотрудники проверили около 200 мигрантов, 15 человек задержали и доставили в отдел полиции. Их собираются выдворить из страны.
В марте сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга обнаружили более 150 курьеров-мигрантов при рейде по дарксторам города. Почти каждый третий из них работал с нарушением миграционного законодательства, сообщила пресс-служба полиции Петербурга.
«В первую очередь полицейских интересовал правовой статус курьеров, которые ожидаемо оказались в большинстве своем мигрантами», — говорится в сообщении ведомства.