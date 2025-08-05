В Москве задержали 300 нелегальных мигрантов

В июле на территории бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прошел рейд, у работников-иностранцев проверили документы. Всего в ходе рейда сотрудники проверили около 200 мигрантов, 15 человек задержали и доставили в отдел полиции. Их собираются выдворить из страны.