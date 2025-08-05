Разбитые двери и сломанный нос: чем известен режиссер «Электротеатра Станиславский»

Режиссер «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в баре. Он оскорбил персонал, ударил посетительницу и разбил стеклянную дверь. Это уже второй скандал с участием режиссера за последние несколько месяцев. Чем еще известен Лабутин и что о нем думают коллеги, разбиралась «Вечерняя Москва».
Дебоши в барах.
Первый инцидент произошел 24 марта в баре Flying Inn на Тверской улице в Москве. По словам очевидцев, режиссер «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин весь вечер вел себя агрессивно. После очередного замечания от персонала перелез через стойку, сломал бармену нос и повредил брекеты администратору.
Когда Лабутина вывели на улицу, он разбил ногой стеклянную дверь. Сотрудники Flying Inn вызвали полицию, и режиссера доставили в отдел. Там режиссер извинился за свое поведение и заявил, что возместит бару ущерб. Свой поступок он объяснил перебором с алкоголем.
Спустя несколько месяцев, в ночь на 4 августа, Лабутина выгнали из другого московского бара на Автозаводской улице. Мужчина снова перебрал с алкоголем, кричал, оскорблял персонал и приставал к другим посетителям. В какой-то момент он схватил с барной стойки арбуз и разбил его о сцену. Позднее один из посетителей поскользнулся на корке.
Когда дебошира попытались выдворить из бара, он принялся отбиваться. Как и в первый раз, он разбил стекло входной двери и оторвал часть потолка, а оказавшись на улице, несколько раз пнул свою же машину.
— В итоге пострадали двое — одного ранило стеклянными осколками, девушка получила удар кулаком по лицу. Самого Лабутина увезли в отдел, комментировать ситуацию он отказался, — пишет Telegram-канал Mash.
Проекты Лабутина.
Виталию Лабутину 43 года. Он отучился во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК) и Мастерской индивидуальной режиссуры под руководством Бориса Юхананова — художественного руководителя «Электротеатра Станиславский».
В настоящее время Лабутин — режиссер театра и кино. Он работал над оперой «Кибер-Пушкин» в «Электротеатре Станиславский», совместно с труппой «Балет Москва» создавал театральный перформанс «В стеклах витрин» и ставил спектакль «Танец Дели» в клубе «Мутабор».
Также Лабутин режиссировал короткометражный фильм «Тереза» — сам он называет этот проект эротическим кибер-триллером. Еще он работал над короткометражками «Идол», «В поисках вдохновения» и «Записки таксиста».
Что говорят коллеги о Лабутине.
Несмотря на скандалы в барах, Виталий Лабутин имеет хорошую репутацию среди коллег. Например, в беседе с «Вечерней Москвой» актриса «Электротеатра Станиславский» Алла Казакова охарактеризовала его как очень доброго и порядочного человека.
— Мы работали вместе над одним проектом. Он очень добрый и веселый человек, постоянно делает комплименты актрисам. Я ничего плохого о Лабутине сказать не могу, — поделилась артистка.
Казакова не считает, что пьяные дебоши сильно скажутся на карьере Лабутина. По ее словам, подобные инциденты очень часто случаются в барах или клубах, и в них может оказаться кто угодно. Поэтому в этом нет чего-то компрометирующего.
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— Это так, чисто мужские какие-то проявления. И даже у женщин такое бывает. У нас вообще известные люди перестали что-либо делать, стали все такими порядочными, боясь, как бы чего не вышло. А тут у человека просто жизнь кипит. Я в этом ничего такого не вижу. Мне кажется, что какие-то более серьезные вещи могли бы повлиять на карьеру человека, а вот это — просто пустяки, — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Актеры и кинематографисты нередко оказываются в центре подобных скандалов. Например, актера сериала «По законам военного времени» Евгения Воловенко в сентябре 2024 года сняли с рейса за пьяный дебош в самолете. Во время полета артист пытался открыть аварийную дверь и покурить.
А в октябре в полицейском участке в очередной раз оказался рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Он устроил драку в бане. Позднее Гуф вышел в прямой эфир прямо из участка и принялся оскорблять своего оппонента и полицейских.