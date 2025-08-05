Разбитые двери и сломанный нос: чем известен режиссер «Электротеатра Станиславский»

— Это так, чисто мужские какие-то проявления. И даже у женщин такое бывает. У нас вообще известные люди перестали что-либо делать, стали все такими порядочными, боясь, как бы чего не вышло. А тут у человека просто жизнь кипит. Я в этом ничего такого не вижу. Мне кажется, что какие-то более серьезные вещи могли бы повлиять на карьеру человека, а вот это — просто пустяки, — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».