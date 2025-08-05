В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по заданию Украины

В Тульской области возбуждено уголовное дело по статье о диверсии в отношении двух 17-летних подростков. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По данным следствия, 24 июля 2025 года юноши совершили поджог релейного шкафа у железнодорожной станции Алексин, действуя предположительно по указанию украинских спецслужб.
Оба несовершеннолетних были задержаны, им уже предъявлены обвинения в диверсии. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.
На фоне этого Следственный комитет России призывает граждан к максимальной бдительности, особо предупреждая: не поддавайтесь на уговоры и денежные предложения, ведущие к преступлениям против безопасности страны. За такие действия предусмотрено крайне строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.