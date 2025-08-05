В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по заданию Украины

На фоне этого Следственный комитет России призывает граждан к максимальной бдительности, особо предупреждая: не поддавайтесь на уговоры и денежные предложения, ведущие к преступлениям против безопасности страны. За такие действия предусмотрено крайне строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.