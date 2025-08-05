Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по заданию Украины

Подростки в Тульской области задержаны по обвинению в диверсии: они подожгли релейный шкаф по заданию украинских спецслужб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Тульской области возбуждено уголовное дело по статье о диверсии в отношении двух 17-летних подростков. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, 24 июля 2025 года юноши совершили поджог релейного шкафа у железнодорожной станции Алексин, действуя предположительно по указанию украинских спецслужб.

Оба несовершеннолетних были задержаны, им уже предъявлены обвинения в диверсии. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.

На фоне этого Следственный комитет России призывает граждан к максимальной бдительности, особо предупреждая: не поддавайтесь на уговоры и денежные предложения, ведущие к преступлениям против безопасности страны. За такие действия предусмотрено крайне строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.