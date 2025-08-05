«Гранта» и Renault Duster столкнулись в Самарской области днем 5 августа

В аварии с двумя машинами в Камышлинском районе губернии никто не пострадал, уточнили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о ДТП появилась во вторник в 13:30. На 1166-м километре трассы М5 «Урал» (под селами Новое и Старое Ермаково) столкнулись «Гранта» и кроссовер Renault Duster.
Медпомощь никому не потребовалась. Также на месте происшествия работали полицейские и трое сотрудников 120-й пожарно-спасательной части. Первые начали проверку, вторые отключили аккумуляторы и стабилизировали авто.
На днях в Пестравском районе области женщина на «десятке» вылетела с проезжей части.
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