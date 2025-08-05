Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гранта» и Renault Duster столкнулись в Самарской области днем 5 августа

В аварии с двумя машинами в Камышлинском районе губернии никто не пострадал.

В аварии с двумя машинами в Камышлинском районе губернии никто не пострадал, уточнили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о ДТП появилась во вторник в 13:30. На 1166-м километре трассы М5 «Урал» (под селами Новое и Старое Ермаково) столкнулись «Гранта» и кроссовер Renault Duster.

Медпомощь никому не потребовалась. Также на месте происшествия работали полицейские и трое сотрудников 120-й пожарно-спасательной части. Первые начали проверку, вторые отключили аккумуляторы и стабилизировали авто.

На днях в Пестравском районе области женщина на «десятке» вылетела с проезжей части.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.