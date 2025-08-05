В уфимском аэропорту обнаружили полтонны запрещенных продуктов

За первые семь месяцев 2025 года на таможне аэропорта Уфы изъяли почти полтонны мясных и молочных изделий. Специалисты Россельхознадзора обнаружили 456 кг незаконно ввезенной продукции животного происхождения в багаже и ручной клади пассажиров.
Только за последние дни июля у прилетевших из Таджикистана и Узбекистана конфисковали 27,6 кг мяса и молочки. Вся продукция оказалась без необходимых ветеринарных документов, что противоречит требованиям ЕАЭС.
Как пояснили в ведомстве, изъятые продукты пришлось уничтожить. По словам специалистов, это стандартная мера для предотвращения заноса опасных инфекций. В Россельхознадзоре подчеркнули, что провоз животной продукции без соответствующих разрешений категорически запрещен.
Всего с начала года сотрудники аэропорта выявили 185 случаев попыток незаконного ввоза подконтрольных товаров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.