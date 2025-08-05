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В Волгограде из-за сообщения о минировании эвакуировали центральный ж/д вокзал

5 августа в Волгограде эвакуировали центральный железнодорожный вокзал. Вскоре после полудня на место прибыли экстренные службы.

По данным собственных источников ИА «Высота 102», в правоохранительные органы поступила информация о минировании объекта. На месте работают кинологи.

Ранее пассажиры, ожидающие железнодорожный транспорт, неожиданно услышали сообщение из громкоговорителей о необходимости немедленно покинуть платформы.

В свою очередь в ПривЖД подтвердили редакции эвакуацию пассажиров и работу в здании вокзала правоохранительных органов, не уточнив причину.

— Сегодня в связи с работой правоохранительных органов из здания железнодорожного вокзала Волгоград-1 были эвакуированы пассажиры и персонал. На движение поездов ситуация не повлияла, — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Отметим, по информации ИА «Высота 102», в настоящее время обследование вокзала на предмет наличия взрывных устройств продолжается.