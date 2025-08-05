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Ребёнок пострадал при столкновении иномарок у ТРК «Урал»

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска рассказали подробности ДТП у ТРК «Урал», которое произошло сегодня, 5 августа. Оказалось, что в результате столкновения иномарок пострадал пассажир одной из машин. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в ведомстве.

Всё произошло у дома № 26 по улице Сони Кривой. По предварительным данным, столкнулись черный Chevrolet Cruze под управлением 39-летней женщины, и белый Ford Kyra, за рулём которого был 49-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал пассажир Chevrolet — 12-летний мальчик.

На место происшествия прибыл экипаж ДПС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.