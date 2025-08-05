Иностранец пытался уехать из Беларуси по паспорту брата

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Иностранец, который попытался пересечь белорусскую границу по паспорту брата, задержан в столице, об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
Инцидент произошел 2 августа Национальном аэропорту Минск.
В пункте пропуска воздушной гавани мужчина для проверки предъявил паспорт гражданина Таджикистана. Документ вызвал подозрения у контролера.
Как показала специальная проверка, паспорт принадлежал другому человеку.
Нарушителем оказался гражданин Таджикистана. Он планировал вылететь из Беларуси в Узбекистан и затем направиться к родителям.
Мужчина пояснил, что свой документ он потерял, и для пересечения границы решил взять паспорт своего брата.
В настоящее время иностранец задержан. В его отношении начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы.
Помимо крупного штрафа в размере 100 базовых величин (более четырех тысяч рублей), нарушителю грозит также и уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа.