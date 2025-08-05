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В Челябинской области отдали под суд мужчину, убившего любовника супруги

В Челябинской области отдали под суд мужчину, убившего любовника супруги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в феврале 2025 года в Брединском районе.

По версии следствия, в семье произошел конфликт, связанный с желанием женщины развестись.

Позже мужчина увидел супругу в машине с другим, началась перепалка, переросшая в драку. В итоге муж на проезжей части нанес оппоненту удар ножом в грудную клетку, а затем — не менее пяти ударов в голову металлической трубой.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Ревнивца обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Уголовное дело направлено в Брединский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре региона.